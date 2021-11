Caitlyn Jenner over ex Kris Jenner: “Ik wou dat we nu een betere band hadden”

CelebritiesCaitlyn Jenner (72) en Kris Jenner (66) scheidden in 2013 na 22 jaar huwelijk. Acht jaar na hun scheiding geeft Caitlyn nu meer details over hun huidige relatie in een aflevering van ‘Big Brother VIP’. Zo vertelt Cailtyn dat ze momenteel niet zo close is met Kris als ze zelf zou willen: “Vanuit mijn standpunt is onze relatie niet zo goed als ze zou moeten zijn.”

In de aflevering van maandag van ‘Big Brother VIP’ vertelde Caitlyn openhartig over haar gestrande huwelijk tegen haar huisgenoten: “Ik heb geen harde gevoelens tegenover Kris. We hebben het geweldig gedaan. Ja, ik had graag gewild dat we nu een betere band hadden, maar dat is niet zo.” Caitlyn gaat verder: “Onze band is oké. Maar ik denk dat ie beter zou kunnen zijn, alleen al vanwege de kinderen. Dat is altijd zo als je samen kinderen hebt. Het gaat erom hoe de moeder en de vader met elkaar omgaan. Is het makkelijk, is het goed als ze elkaar zien, zijn er spanningen?”

Caitlyn kwam in 2015 publiekelijk uit de kast als transgender, twee jaar nadat zij en Kris aankondigden dat ze gingen scheiden. Ze delen dochters Kendall (26) en Kylie (24). Het voormalige koppel ging door een moeilijke periode nadat Caitlyn in 2017 haar memoires uitbracht. In ‘The Secrets of My Life’ beweerde Caitlyn dat Kris meer wist over haar genderdysforie dan ze achteraf liet uitschijnen. Zowel Kris als hun dochters zijn open geweest over het feit dat het boek voor een breuk in het gezin zorgde.

Eerder dit jaar beschreef Kris haar relatie met Caitlyn nu als ‘zeer respectvol’: “Ze is de vader van twee van mijn kinderen, en dus spreekt dat boekdelen”, vertelde ze in een interview met ‘WSJ Magazine’s The One’. Ze reflecteerde ook op hun scheiding tijdens de transitie van Caitlyn: “Niemand van ons had zoiets eerder meegemaakt. We wisten niet hoe we dat moesten verwerken. Het was een proces, het was een schok, en toen was het een realiteit. En het was iets dat we moesten absorberen, iets waarover we moesten leren”, vervolgde ze. “Wat ik interessant vond, was dat veel fans van onze show het ook niet hadden verwacht en soms verward, soms verdrietig, soms blij waren, omdat er zoveel verschillende manieren zijn om ernaar te kijken.”

