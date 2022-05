Caitlyn Jenner kreeg geen uitnodiging voor huwelijk van stiefdochter Kourtney: “Ze is geschokt”

Barker en Kardashian trouwden vorige week in het Italiaanse Portofino. Al meteen viel op dat Jenner, die jarenlang getrouwd was met Kardashians moeder Kris, niet op de foto's stond. TMZ meldde vervolgens dat ze niet was uitgenodigd omdat Travis en Kourtney de bruiloft graag intiem wilden houden. Ze hebben geen ruzie met Jenner, maar de band zou niet hecht genoeg zijn om haar uit te nodigen op het feest.

De 72-jarige Caitlyn was eerder ook al onaangenaam verrast dat ze niet in de nieuwe realityserie van de Kardashians te zien is: "Natuurlijk geen kwaad bloed. Ik hou van mijn familie en ben heel blij dat de show doorgaat. Maar ik was geschokt toen ik via de pers hoorde dat ik expliciet ben uitgesloten.” In 2017 meldde Jenner zelf al dat ze niet meer zo close is met de Kardashians.