Buren van Aaron Carter probeerden tevergeefs om de zanger te helpen: “Zijn huisoppas liet ons niet binnen”

CelebritiesHet lot van Aaron Carter, die afgelopen weekend dood werd aangetroffen in zijn woning in Californië, had er wel eens helemaal anders kunnen uitzien. De buren van de zanger zouden geprobeerd hebben om hem te helpen. De huisoppas van Carter weigerde echter om hen binnen te laten.

Bekijk ook: zanger Aaron Carter op 34-jarige leeftijd overleden.

Toen Anthony en Amanda Cheval, de buren van Aaron Carter, gehoord hadden dat de hulpdiensten verwittigd waren, hebben ze zich naar het huis van de zanger gehaast. De vrouw, die bovendien verpleegster is, had ook haar automatische externe defibrillator met zich meegenomen. “We hebben meerdere keren op de deur geklopt”, aldus de buren van Carter in een interview met ‘The Daily Mail’. “Na een paar minuten deed er eindelijk een zwarte vrouw de deur open. Ze riep: ‘Hij is dood. Hij is er niet meer. Hij is dood’. Ze bleef maar roepen.”

Geen goede buurman

Cheval vroeg vervolgens aan de huisoppas van Carter om hen binnen te laten. “Laat ons proberen om je te helpen. Mijn vrouw is een verpleegster. Laat het haar proberen.” De vrouw in kwestie weigerde echter om het koppel binnen te laten. “Ze deed de voordeur op slot en liep weg.” Ook toen de politie eenmaal ter plaatse was, deed de vrouw nog steeds moeilijk. “Ze opende de deur op een keertje, maar hield haar lichaam tegen de deur zodat er niet langs kon”, legt de buurman van Aaron Carter nog uit. “Toen gaf de sheriff haar een duw en liep hij naar binnen. Minuten later kwam ze weer naar buiten, maar ze waren duidelijk niet meer gehaast.”

Agenten verwijzen naar de vrouw in kwestie als een huisoppas, maar de echte identiteit van de dame is voorlopig nog niet bekend. Volgens de politie is de zanger zelf verdronken, maar ook de exacte omstandigheden van zijn overlijden zijn nog niet geweten. Anthony en Amanda Cheval zelf hadden niet bepaald goed contact met de zanger. Zo’n drie maanden geleden zouden ze hem welkom geheten hebben in de buurt. Al zou de zanger zich niet bepaald als een goede buur gedragen hebben. “We wonen in een leuke buurt, maar hij was echt een vreselijke buurman”, aldus het koppel. Zelf hadden ze nog nooit problemen gehad met de zanger, maar andere buren klaagden wel regelmatig over hem. Op drie maanden tijd kreeg Carter de politie al maar liefst drie keer over de vloer. “Hij was zijn eigen vijand. Voor een groot deel was hij ook verantwoordelijk voor zijn eigen problemen.”

LEES OOK:

Bekijk ook: Backstreet Boys brengen eerbetoon aan overleden Aaron Carter.