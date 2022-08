‘Buffy The Vampire Slayer’-ster Nicholas Brendon met spoed naar het ziekenhuis

Celebrities Haar personal trainer verklapt: zo ziet het fitnessre­gime van Victoria Beckham eruit

Victoria Beckham (48) raakte haar alter ego Posh Spice kwijt. De voormalige Spice Girl ziet er tegenwoordig behoorlijk afgetraind uit, en daar heeft de zangeres heel wat voor over. Ze slaat geen dag over en is consistent te vinden in de sportschool. Hoe ze dat voor elkaar kreeg, verklapte haar personal trainer aan ‘The Sun’.

