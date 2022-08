BTS zal kunnen blijven optreden tijdens militaire dienstplicht

Normaal gezien dienen alle Zuid-Koreaanse mannen tussen de 18 en 28 jaar een dienstplicht van twintig maanden te vervullen. In 2020 werd er voor de bandleden van BTS reeds een uitzondering gemaakt door hun plicht uit te stellen tot de leeftijd van 30 jaar. Maar nu blijkt dat hun oudste lid Jin de leeftijd van 30 bereikt, is er opnieuw een discussie aangewakkerd in het land. Er is onder meer een parlementair debat in Zuid-Korea over het verkorten van de dienstplicht van twintig maanden naar drie weken.