Bruce Willis stopt met acteren, maar hoe groot is het fortuin waarmee hij met pensioen gaat?

CelebritiesBruce Willis (67) maakte woensdag bekend dat hij stopt met acteren omdat hij lijdt aan afasie . Dat is een hersenaandoening waardoor het moeilijk is woorden te onthouden en uit te spreken. De Amerikaanse acteur brak in 1988 door met de film ‘Die hard’ en heeft dus heel wat jaren op de teller staan. En dat vertaalt zich uiteraard ook naar een goedgevulde bankrekening.

Hij mag dan al een zestiger zijn, toch bleef Willis de laatste jaren nog erg actief in de filmwereld. Alleen al in 2021 verscheen hij in acht films, hoewel geen van die producties lovende kritieken kreeg. Hij werd evenwel nog steeds betaald als ‘superster’ en door zijn naam te verbinden aan grote advertentiecampagnes in Hollywood bleef de kassa ook naast de set rinkelen. En dus stellen zijn fans nu de vraag: met hoeveel geld kan Bruce Willis nu gaan genieten van zijn pensioen?

Begin dit jaar werd het fortuin van Willis door ‘Celebrity Net Worth’ - dat bijhoudt hoeveel beroemdheden verdienen - nog geschat op 250 miljoen dollar, omgerekend zo’n 226,2 miljoen euro. Bruce was gedurende zijn carrière één van de best betaalde acteurs van Hollywood. Alleen al tussen de jaren 80 en de nillies verdiende hij honderden miljoenen euro’s aan filmsalarissen. Zo bedroeg zijn allereerste loon als acteur al 12,7 miljoen euro en kreeg hij voor de ‘The Sixth Sense’ - uitgebracht in 1999 - zelfs ruim 90,4 miljoen euro uitbetaald, dankzij een royale vergoeding die hij kreeg nadat de film een kaskraker werd. Die vergoeding was destijds een record en staat vandaag nog altijd te boek als één van de hoogste ooit voor één productie.

Al sinds het einde van de jaren 80 bedragen de lonen van Bruce steevast acht cijfers. In 1988 kreeg hij meer dan 9 miljoen euro voor een rol en één jaar later verdiende hij meer dan 18 miljoen euro aan de film ‘Look Who’s Talking’. Weer een jaar later kreeg hij nog eens 10 miljoen euro voor het vervolg op die film. Hij kreeg in 1991 ook 12,6 miljoen euro voor ‘The Last Boy Scout’, 13,5 miljoen euro voor ‘Die Hard: With a Vengeance’ in 1995, 15 miljoen euro ‘Last Man Standing’ in 1996 en ruim 13,4 miljoen euro voor ‘Armageddon’ in 1998.

Hoewel niet alle cijfers bekend zijn, verdiende hij in het jaar 2000 bijna 50 miljoen euro, voornamelijk met de films ‘The Kid’ en ‘Unbreakable’. Voor die films werd hij op voorhand al 18 miljoen euro uitbetaald, waarna hij ook nog een deel van de winst opstreek. In 2001 verdiende hij dan weer ruim 63,3 miljoen euro en ook in 2002 zag hij zijn rekening met zo’n 41,6 miljoen euro aandikken. En zelfs tijdens een ‘rustig jaar’ verdiende Bruce Willis gemiddeld zo’n 18 miljoen euro per jaar.

Rijkgevulde carrière

Bruce kan hoe dan ook terugkijken op een rijkgevulde carrière. Die begon nadat hij na een aantal kleinere filmrollen werd gecast als privédetective voor de Amerikaanse sitcom ‘Moonlighting’, die in de Verenigde Staten liep van 1985 tot 1989. De serie maakte van Willis een begrip, maar volledig doorbreken deed de acteur dus pas met de actiefilm ‘Die Hard’ uit 1998, waarin hij John McClane vertolkte, een politieagent die verwikkeld raakt in een terroristische aanslag. Zijn uitspraak “Yippee-Ki-Yay, motherfucker” maakt intussen deel uit van het collectief geheugen.

Willis kroop van 1990 tot 2013 nog vier keer in de huid van McClane. Hij groeide uit tot een populaire actieheld en acteerde later onder meer in ‘Pulp fiction’ uit 1994, ‘12 monkeys’ uit 1995, ‘Armageddon’ uit 1998, ‘The sixth sense’ uit 1999 en ‘The expandables’ uit 2010 en 2012.

