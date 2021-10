Bruce Willis liet journalist negen dagen wachten voor interview dat “een heuse nachtmerrie” was

Film INTERVIEW. Charlize Theron laaiend enthousi­ast over Matthias Schoe­naerts: “Zoveel talent dat het frustre­rend is”

Het zijn drukke dagen voor Charlize Theron (46). De Zuid-Afrikaanse actrice is volop bezig met de promotie van haar nieuwste animatieprent ‘The Addams Family 2’, terwijl ze ook nog eens middenin de voorbereidingen van ‘The Old Guard 2’ zit. U weet wel, het vervolg op die succesvolle Netflix-film waar ook ‘onze’ Matthias Schoenaerts in meespeelt. Theron vertelt hoe het soms zelfs ietwat frustrerend kan zijn om tegenover de Antwerpenaar te staan, gewoon omdat hij zó goed is: “Wanneer je met iemand samenwerkt die over zoveel natuurtalent beschikt en bij wie alles altijd zo gemakkelijk verloopt… da’s bijna om boos van te worden!”

