Bruce Springsteen vrijgesproken voor rijden onder invloed

In november werd Bruce Springsteen in een natuurgebied in Sandy Hook (New Jersey) gezien terwijl hij tequila dronk met zijn fans, waarna hij op zijn motor stapte. Een agent hield hem staande omdat hij op een verboden terrein alcohol had gedronken. Volgens de politie rook de zanger naar alcohol, slingerde hij en nam hij 45 stappen terwijl hij er maar 18 hoefde te doen.