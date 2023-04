Bruce Springsteen nodigt Obama en Steven Spielberg uit voor start van zijn tournee in Barcelona

Speciaal voor de start van de tournee van Bruce Springsteen reisden Barack Obama en zijn echtgenote Michelle, en regisseur Steven Spielberg en zijn vrouw Kate Capshaw, af naar Spanje. Ze zijn overduidelijk grote fans en goede vrienden van The Boss. Voor ze worden getrakteerd op de oorwurmen ‘Born In The U.S.A.’ en ‘Glory Days’, was het eerst tijd om een hapje te gaan eten.

Dat deed het gezelschap donderdagavond in het exclusieve restaurant Amar. De zaak is inmiddels zo populair dat het bijna onmogelijk is om een plekje te reserveren. Maar voor Springsteen, Obama en Spielberg maakte het restaurant maar al te graag een uitzondering. De beroemdheden werden op straat ontvangen door de maître van Amar. Spielberg arriveerde in een chique auto met zijn vrouw. En ook The Boss kwam toe in stijl, samen met zijn vrouw Patti Scialfa, die ook in zijn band speelt. Barack en Michelle Obama kwamen dan weer elk apart toe.