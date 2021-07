Bruce Springsteen en Barack Obama brengen samen boek uit

Celebrities “Huis Jamie Lynn Spears gekocht van Britney’s geld”

21 juli Een penthouse aan het strand in Destin, Florida, ter waarde van zo’n 850.000 euro, is volgens The Sun gekocht door Britney Spears (39), maar wordt regelmatig bewoond door haar jongere zus Jamie Lynn (30). Het pand staat geregistreerd onder de naam Bridgmore Timber LLC, een bedrijf dat volgens belastingpapieren toebehoort aan Britney. En dat is opvallend, omdat Jamie Lynn beweert ‘nog nooit geld of iets anders van haar zus te hebben aangenomen’.