Brooklyn Beckham en verloofde tekenen huwelijkscontract

“Huwelijkscontracten lijken niet echt romantisch, maar in de Verenigde Staten zijn ze erg gebruikelijk”, vertelt een bron aan The Sun. “Alle familieleden van Nicola hebben zo'n overeenkomst met hun partners." Toch zou ook Brooklyn het helemaal eens zijn met zo'n contract: “Het was een idee van hen beiden. Hij heeft al ervaring met meisjes die wanhopig graag de achternaam Beckham willen krijgen, dus hij is opgelucht dat Nicola van hem houdt om wie hij is. En natuurlijk: ze heeft zijn geld niet nodig, want ze heeft haar eigen succesvolle carrière."

Nicola is namelijk een beginnende actrice, die onder meer in ‘Transformers: Age of Extinction' te zien was. Daarenboven komt ze uit een erg rijke familie. Haar vader, Nelson, heeft een geschat fortuin van zo'n 1,2 miljard euro. Dat is beter dan de Beckhams: de ouders van Brooklyn zouden zo'n 371 miljoen euro waard zijn.

Verdeling

Het huwelijkscontract is in ieder geval al ondertekend, zegt de bron. “Het is niet ingewikkeld. In principe verlaten beide partijen het huwelijk met wat ze er hebben ingestopt, moesten ze uit elkaar gaan. Het gaat dan over hun activa en eigendommen. Er zal geen geld van eigenaar veranderen."

Brooklyn en Nicola kondigden in juli aan dat ze gingen trouwen, na een relatie van elf maanden. Door het coronavirus werden de plannen uitgesteld, maar dat is duidelijk geen domper op de feestvreugde. Volgens de laatste berichten plant het koppel twéé huwelijksfeesten. Eén in de Cotswolds in het Verenigd Koninkrijk, waar David en Victoria Beckham een huis hebben, en één in Florida, waar Nicola’s vader met z'n derde vrouw woont.

