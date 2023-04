Brooke Shields verloor haar maagdelijkheid aan ‘Superman’-acteur: “Daarna rende ik naakt de kamer uit”

CELEBRITIESBrooke Shields (57) vertelt openhartig over haar liefdesleven in de nieuwe documentaire ‘Pretty Baby’ op Disney+. In de reeks onthult de Amerikaanse actrice dat ze in het verleden relaties had met onder meer Andre Agassi en Michael Jackson. En ze klapt ook uit de biecht over haar maagdelijkheid. Op haar 22 jaar deelde ze het bed met ‘Superman’-acteur Dean Cain (56).

Shields begon te daten met Dean Cain tijdens haar studententijd aan de universiteit van Princeton. Ze kreeg naar haar eigen zeggen veel “liefde en toewijding” van de ‘Superman’-acteur. Op haar 22ste verloor ze haar maagdelijkheid aan hem. “Toen we eindelijk seks hadden gehad, rende ik onmiddellijk de kamer uit. Ik was naakt en liep de gang in. Ik wist niet eens waar ik naar toe ging”, herinnert de actrice zich. Daarna rende Cain haar achterna. “Hij kon me vastklampen en vroeg: “Waar ga je heen?” “Ik ga nergens heen, ik verlaat je niet, je bent nog altijd dezelfde persoon”, antwoordde ik.” Shields was zelf heel verward door haar reactie, maar ze had onmiddellijk na de daad spijt. “Ik heb medelijden met dat wegrennend meisje. Ze was oud genoeg om te beslissen wat ze met haar lichaam deed en toch lukte het niet om het moment te begrijpen.”

In haar boek ‘There Was A Little Girl - The Real Story of My Mother and Me’ (2015) vertelde de Amerikaanse actrice voor het eerst over haar ontmaagding. Het vreemde gevoel was volgens haar het gevolg van haar verhouding met haar dominante moeder. “Ze geloofde dat ze me zoveel mogelijk in haar greep moest houden en opgroeien. Seks hebben, zou betekenen dat ik haar zou verlaten. In een oogwenk sloeg het schuldgevoel me in het gezicht”, staat te lezen in de biografie.

Geseksualiseerd

In de docu-reeks ‘Pretty Baby’ haalt Shields ook meermaals uit naar haar moeder. Zo herinnert de actrice zich dat ze in haar rol als kinderprostituee in de film ‘Pretty Baby’ een intieme en uitdagende kus moest geven aan een 27-jarige co-ster. Shields was destijds slechts elf jaar. “Het is ongelooflijk wat mijn moeder me allemaal deed doen, zodat zij aan geld zou geraken voor haar drankverslaving”, verklaart een duidelijk geëmotioneerde Shields. Het feit dat ze al vanaf een jonge leeftijd geseksualiseerd werd, zorgde er dan ook voor dat het ontdekken van haar seksualiteit zeer moeilijk was. “Ik was een sekssymbool en mannen wilden maar één ding van me.”

