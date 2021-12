Brooke Shields over interview uit haar tienerjaren: “Ik kreeg seksueel getinte vragen”

Brooke Shields herinnert zich haar reclamecampagne voor Calvin Klein en de heisa daarrond nog goed. Wat haar vooral is bijgebleven is het straffe interview dat daarop volgde, met Barbara Walters. De journaliste presenteerde in die periode verschillende ochtendprogramma’s en werkte onder meer voor de Amerikaanse krant ‘Today’. “Ze stelde me een reeks intieme en indringende vragen over mijn seksuele geschiedenis. Ik was amper 15 jaar, noem je dat nog journalistiek? Dat is crimineel gedrag”, vertelt de actrice nu in de wekelijkse podcast ‘Armchair Expert’.