Broer van Sharon Stone overleden op 57-jarige leeftijd

Celebrities Na 10 jaar nog altijd niet vergeten: Vin Diesel herdenkt wijlen Paul Walker op première ‘Fast X’

In mei komt het tiende deel van de ‘Fast and Furious’-franchise in de bioscopen: ‘Fast X’. Dit jaar is het ook tien jaar geleden dat Paul Walker overleed. Hij vertolkte Brian, een van de hoofdpersonages. Zijn goede vriend en collega-acteur Vin Diesel (55) herdenkt hem op de première van de trailer van de nieuwe film. “Hoe vaak ik aan Paul Walker denk? Hoe vaak denk je dat ik aan hem denk?”, vertelt hij tegen een journalist. “Weet je waar hij op dit moment zou zijn? Hij zou aan het helpen zijn in Turkije. Want dat is hoe hij was.”