Broer van Macaulay Culkin bevestigt dat de ‘Home Alone’-acteur voor de tweede keer papa geworden is

Celebrities Amanda Bynes opgenomen in psychiatri­sche afdeling na naakte zwerftocht op straat, ouders willen geen nieuwe curatele

Het gaat opnieuw niet zo goed met Amanda Bynes (36). Volgens ‘TMZ’ is de Amerikaanse actrice opgenomen in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis nadat ze zondagochtend naakt over straat in Los Angeles zou hebben gelopen.