Broer van 'Heroes'-actrice Hayden Panettiere overleden op 28-jarige leeftijd

Een officiële doodsoorzaak is er nog niet, maar volgens een bron is er geen sprake van vuil spel. Verder raakte er ook bekend dat de politie zondagnacht omstreeks 5.30 uur een telefoontje ontvangen heeft in verband met Jansens dood. Meer informatie is er nog niet. Hayden Panettiere reageerde voorlopig nog niet op het nieuws.

Enkele dagen voor zijn overlijden deelde Jansen nog een foto van zijn vriendin Catherine Michie op zijn Instagramaccount. Jansen Panettiere werkte de laatste jaren als kunstenaar, maar in het verleden speelde de man ook al mee in enkele films. Zo had hij een stemmetje in ‘Ice Age: The Meltdown’ en was hij te zien in een aflevering van ‘The Walking Dead’. Samen met zijn zus speelde hij dan weer mee in ‘Tiger Cruise’ (2004), ‘Racing Stripes’ (2205) en ‘The Forger’ (2011).