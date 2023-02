Broer van Hayden Panettiere levenloos aangetroffen door vrienden

Uit een politierapport, dat het Amerikaanse ‘TMZ’ kon inkijken, blijkt dat vrienden van Jansen hem levenloos aangetroffen hebben in zijn appartement in New York. Vermoedelijk maakten de vrienden van de man zich zorgen nadat hij niet was komen opdagen voor een meeting. Uit het rapport blijkt verder ook nog dat de broer van ‘Heroes’-actrice Hayden Panettiere rechtop zat in een stoel. Hij reageerde echter nergens op. Vervolgens besloten zijn vrienden om de hulpdiensten te bellen. Ook hebben ze geprobeerd om hem te reanimeren.

Geen kwaad opzet

Jansen Panettiere werkte de laatste jaren als kunstenaar, maar in het verleden speelde de man ook al mee in enkele films. Zo had hij een stemmetje in ‘Ice Age: The Meltdown’ en was hij te zien in een aflevering van ‘The Walking Dead’. Samen met zijn zus speelde hij dan weer mee in ‘Tiger Cruise’ (2004), ‘Racing Stripes’ (2205) en ‘The Forger’ (2011).