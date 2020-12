Broer van Gigi Hadid wil geen coronavaccinatie: “God heeft onze lichamen gemaakt om hiermee om te gaan”

TMZ deelde zondag schermafbeeldingen van de Story, waarin de half-Nederlandse Anwar antwoord gaf op de vraag van een volger of hij zich gaat laten inenten. De 21-jarige antwoordde dat hij dat niet van plan is, en legde dat uit met: “Of ik krijg het (corona, red.) gewoon niet, of ik krijg het wel en zal ik er als god dat wil van genezen en antilichamen krijgen. Dat is beter dan het onnatuurlijk te doen, de schepper heeft onze lichamen geschikter gemaakt om hiermee om te gaan dan we denken."