Broer van één van de vermeende slachtoffers getuigt in rechtszaak Kevin Spacey: “Hij heeft hem hard in het kruis gegrepen”

Het was een korte dag in de rechtbank vandaag. Het proces tegen de Amerikaanse acteur werd kort voor de middag hervat, maar omstreeks 14.00 uur was de tweede hoorzitting van deze week alweer voorbij. Al wil dat niet zeggen dat het saaie dag was in de Londense rechtbank, want er er werden in sneltempo meerdere getuigen opgeroepen. De eerste getuige die opgeroepen werd, was de ex-partner van één van de vermeende slachtoffers. De vrouw vertelde aan de rechtbank dat haar ex haar na ongeveer een jaar daten in vertrouwen genomen heeft omtrent de situatie rond Kevin Spacey. Spacey zou zich volgens de vrouw “ongepast gedragen hebben” in het bijzijn van haar toenmalige vriend.. Zo zou de inmiddels 63-jarige acteur op regelmatige basis zijn hand op het been van de man gelegd hebben. Volgens de vrouw heeft Spacey haar ex ook bij z’n kruis gegrepen.