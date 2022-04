Broer van Chris Rock eist dat Academy de Oscar van Will Smith afpakt: “Zijn excuses betekenen niets voor mij”

“Ik kan die video’s en foto’s van dat moment gewoon niet aanzien”, aldus Kenny in de Los Angeles Times. “Die beelden zijn overal, en ik en mijn familie worden telkens geconfronteerd met een van onze naasten die wordt aangevallen. Daar kunnen we niks aan doen. Ik kan het maar niet uit mijn hoofd zetten. Mijn broer vormde geen enkele bedreiging tegenover Will Smith, en hij werd respectloos door hem behandeld. Will kleineerde hem voor de ogen van duizenden mensen. Zijn publieke verontschuldiging betekent niets voor mij. Zeker gezien hoe lang het duurde voor hij zijn verontschuldigingen aanbood. Hij deed dat voor zichzelf en zijn reputatie, niet voor mijn broer. Het zou misschien anders zijn geweest als hij zich direct na de feiten op het podium had geëxcuseerd, maar dat deed hij niet.” Smith bood toen wél zijn excuses aan aan de Academy en alle andere gasten.

“Daaruit maak ik op dat hij zich eigenlijk helemaal niet schuldig voelde. Ze hadden hem meteen uit de zaal moeten zetten. Ik snap niet dat de security nooit ingreep. Hij had daar vrije toegang tot mijn broer, en hij had alles kunnen doen wat hij wilde. Het had veel erger kunnen zijn dan enkel die klap. Naar mijn mening heeft Will zichzelf én zijn nalatenschap volledig voor schut gezet met zijn daden. Dat hij zijn Oscar nog altijd in handen heeft, snap ik niet. Naar mijn mening had de Academy die onmiddellijk moeten afpakken.”