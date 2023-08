Broer van Britney Spears steunt haar tijdens scheiding: “Hij wijkt niet van haar zijde”

Hoewel Spears liet weten dat ze “zo sterk mogelijk zal blijven” nu zij en Asghari uit elkaar gaan en ze al videobeelden van een wild feestje met haar “favoriete mannen” deelde, spendeert ze de meeste dagen geïsoleerd in haar villa in Thousand Oaks, Californië. Het zou dan ook niet zo goed gaan met de zangeres. Gelukkig kan ze rekenen op de steun van haar oudste broer Bryan, die bij haar blijft slapen. “Hij kan gemakkelijk praten met Britney en helpt haar door de scheiding, samen met een therapeut", vertelt een insider aan ‘Page Six’.

Nochtans was de band tussen Britney en haar broer niet altijd zo goed. Sterker nog: Bryan was zelfs niet welkom op het sprookjeshuwelijk van de zangeres en Sam Asghari. In het verleden haalde Britney meermaals uit naar haar broer. Vorig jaar beschuldigde ze hem nog van machtsmisbruik: “Je hebt me vier jaar lang ontzegd een whisky-cola te drinken, terwijl ik allang voorbij de leeftijd van 21 jaar was. Jij en mama verborgen altijd koffie en alcohol wanneer ik thuiskwam. Je weet dat je me op meerdere punten gekwetst hebt en dat mag je voelen ook. Ik weet dat je mijn bloed bent, maar geen enkel familielid zou een ander dit aandoen.” Vandaag gaat het duidelijk een stuk beter tussen de twee.