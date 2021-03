Broer Mariah Carey spant rechtszaak tegen haar aan wegens “leugenachtige” memoires

CelebritiesIn september bracht Mariah Carey (51) haar biografie uit, ‘The Meaning of Mariah Carey’. Haar familie heeft die blijkbaar met veel aandacht én afgrijzen gelezen, want na zus Alison heeft nu ook broer Morgan een rechtszaak aangespannen tegen de zangeres.

Morgan Carey heeft dus een smaadrechtszaak aangespannen tegen zijn zus. Haar memoires zouden hem ‘opzettelijk emotioneel leed’ hebben toegebracht. Volgens de man heeft het boek zijn reputatie bovendien behoorlijk geschaad. Ook zijn werk zou eronder geleden hebben: zo zijn de onderhandelingen over een nieuw filmproject op basis van wat Mariah schreef, afgesprongen.

Lees ook Zus eist ruim 1 miljoen euro van Mariah Carey om heftige uitspraken in biografie

Slachtoffer spelen

De man wil dan ook via de rechter laten vaststellen dat Mariah niet altijd eerlijk is geweest in haar boek. Zo beschreef de zangeres een gevecht tussen Morgan en hun vader: “Ik was getuige van de mogelijkheid dat een familielid voor mijn ogen zou overlijden”, klonk het. Verder schrijft ze ook dat Morgan hun moeder mishandeld zou hebben, dat hij drugs dealde en een dronkaard was die woede-aanvallen kreeg. Leugens, zegt Morgan, die eraan toevoegt dat Mariah voor haar eigen gewin clichés over rassenkwesties aansnijdt. “Ze probeert om het slachtoffer te spelen om zo in de gunst te komen van de Black Lives Matter-beweging”, zegt hij.

In het boek vertelt Mariah ook dat Morgan op een bepaald moment een voorschot van 1.200 dollar (1.000 euro) accepteerde van kennis Virgina Carole Maddox om haar echtgenoot te vermoorden. Uiteindelijk heeft ze hem zélf vermoord. Ook dat klopt niet helemaal, klinkt het nu in het team van Morgan. “In de memoires wordt als feit gesteld dat Morgan het geld accepteerde als een betaling voor een moord. Maar toen hij ontdekte dat Maddox beweerde dat ze haar echtgenoot per ongeluk had neergeschoten omdat ze dacht dat hij een inbreker was, heeft hij de openbare aanklager onmiddellijk gecontacteerd. Hij heeft vrijwillig getuigd voor de jury, wat leidde tot de veroordeling van Maddox."

Schadevergoeding

Morgan zegt nu dat hij niet gecontacteerd werd over het boek. Daarom eist hij een schadevergoeding. Hoeveel hij vraagt, is niet geweten. Morgan is trouwens niet het enige familielied dat niet blij is met het boek. Zus Alison wordt er door Mariah onder meer van beschuldigd dat ze haar drugs had gegeven en de zangers op twaalfjarige leeftijd alleen had achtergelaten bij Alisons vriendje, die haar daarop probeerde aan te randen. Ook Alison doet de memoires af als ‘gemene en schandalige beschuldigingen.’

Mariah heeft zelf nog niet gereageerd op de rechtszaken.

LEES OOK: