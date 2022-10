Broadway dimt lichten voor overleden Angela Lansbury: “Ze is lid van onze familie”

Celebrities Na smeekbede van haar moeder doet Britney Spears straffe onthulling: “Ze sloeg me héél hard”

De relatie tussen Britney Spears (40) en haar moeder Lynne Spears (67) is - op zijn minst gezegd - niet om over naar huis te schrijven. Na de verzoeningspoging van Lynne deelde de popster op Instagram opnieuw een bizarre herinnering, één waarbij ze zegt dat haar moeder haar een klap uitdeelde omdat ze te lang was uit geweest. “De eerste keer dat ik geslagen werd, was toen Paris Hilton en Lindsay Lohan me thuis afzetten bij mijn kinderen.”

11 oktober