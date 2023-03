Britten organiseren nieuwe Live Aid voor Oekraïne: onder meer Pink en U2 kregen al een uitnodiging

De organisatie mag er dan wel al een tijdje mee bezig zijn, maar inmiddels zou het eindelijk gelukt zijn om een datum te prikken. Volgens‘The Mirror’ gaat het concert door op 24 juni. “Wembley Stadium ligt ook al vast”, aldus een bron in ‘The Sun’. Verder zouden verschillende grote artiesten al een uitnodiging ontvangen hebben. “Ze zijn zich er wel bewust dat het last minute is en dat veel grote sterren inmiddels al andere verplichtingen hebben.”

Grote namen

Toch zijn de organisatoren al enthousiast over de artiesten die ze gesproken hebben. Zo zou er contact zijn met onder meer U2, The Rolling Stones, The Killers en Pink. Volgens de insider is er ook interesse in een optreden van Paul McCartney, Adele, Florence And The Machine en Noel Gallagher. “Het gaat echt gigantisch worden.”