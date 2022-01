Britse school vernoemt gebouw niet langer naar J.K. Rowling na transfobe uitspraken

De Boswells School in Chelmsford, Essex, zegt in een nieuwsbrief dat de "meningen van de auteur over de kwestie niet in overeenstemming zijn met het schoolbeleid en de schoolovertuigingen - een plek waar mensen vrij zijn om zichzelf te zijn”. De directie laat ook weten met de verandering in te gaan op vragen van leerlingen en personeelsleden. "Naar aanleiding van talloze verzoeken van studenten en medewerkers herzien we de naam van ons rode huis 'Rowling' in het licht van de opmerkingen en standpunten van de auteur over transgender personen.” De nieuwsbrief stamt al uit juli 2021, maar kwam nu aan het licht door berichtgeving erover door Mail Online.