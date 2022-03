Britney Spears zegt dat haar vader haar 'vrouwelijkheid' wegnam

“De eerste dag dat mijn vader conservator werd zal ik nooit vergeten”, schreef de popster maandag in een lange Instagram-post: “Hij zei ‘ga in die stoel zitten, we gaan een gesprek hebben’.” Ze vervolgde: “Hij zei ‘Ik ben Britney Spears en ik bepaal vanaf nu wat er gebeurt’ en sinds die dag voelde ik dat een enorm deel van mijn vrouwelijkheid van me werd ontnomen. Ik was nooit meer dezelfde.”

Britney’s bewindvoering werd in november 2021 ontbonden, tot vreugde van de zangeres, haar advocaat en haar #FreeBritney-supporters: “Maar oh God”, vervolgde ze in haar Instagrampost. “13 jaar later en ik heb het doorstaan!” Het popicoon blikte vervolgens terug op haar debuutalbum in de muziekindustrie als tiener: “Als ik je op je 17e had verteld dat je vader over 9 jaar je hele carrière gaat overnemen, wat denk je dan dat je zou hebben gezegd”, schreef ze. “Absoluut nee”, voegde ze eraan toe, suggererend dat ze nooit zou hebben ingestemd om het album op te nemen als ze vandaag de keuze had gekregen.