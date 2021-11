Britney Spears wint rechtszaak, vader geen bewindvoerder meer

Eind september al had de rechter beslist dat Spears’ vader Jamie afgezet werd als bewindvoerder en in diens plaats was een vervanger aangewezen. Na problemen in het privéleven en de muziekcarrière van de zangeres had ze mentale problemen gekregen die breed werden uitgesmeerd in de populaire pers. Haar vader vroeg en verkreeg daarom in 2008 de voogdij over zijn dochter.