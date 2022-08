“Britney Spears wil wraak nemen op ex-man door middel van interview met Oprah Winfrey”

De 40-jarige ‘Toxic’-zangeres, Britney Spears, is woedend omdat haar ex-man Kevin Federline in een interview de relatie tussen haar en haar zonen Sean (16) en Jayden (15) besprak. Hij vertelde dat Spears haar zonen al maanden niet meer heeft gezien en postte ook enkele oude video’s van de zangeres die ruzie maakt met haar zonen. Ook vertelde hij aan The Daily Mail dat de vele naaktfoto’s die Britney de afgelopen maanden - na het beëindigen van haar bewindvoering - online plaatste, moeilijk zijn om te zien voor de jongens. “Ik probeer hen uit te leggen dat dit misschien een andere manier is waarop ze zich probeert uit te drukken”, zegt hij. “Maar dat verandert eigenlijk niets. Het is moeilijk. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om dit mee te maken wanneer je tiener bent en je naar school moét.”