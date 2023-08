“Britney Spears wil verzoening met vader Jamie, voor het te laat is”

Ze beschuldigde hem ervan haar leven te hebben verpest door haar bijzonder strikte regels op te leggen, maar vandaag zou Britney verzoening willen met haar vader. Dat bevestigt een bron die dichtbij de zangeres staat. Jamie verkeert al een tijdje in slechte gezondheid, en Britney zou hun band willen herstellen voor het te laat is. Mogelijk zoekt ze ook steun van haar familie na haar recente breuk met ex-man Sam Asghari.

Maanden geleden al werd Jamie voor het eerst opgenomen in het ziekenhuis. Toen bleek dat de kunstknie die hij zestien jaar geleden ingeplant kreeg, een gevaarlijke ontsteking had veroorzaakt. Deze vrijdag moet hij onder het mes om te knie te laten vervangen.

Of Jamie openstaat voor contact met zijn dochter, is niet bekend. Niet zo lang geleden probeerde hij haar nog zwart te maken in de pers. Zo beschuldigde hij haar ervan crystal meth te gebruiken. Hij blijft er ook bij dat Britney niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, en vandaag nog altijd onder curatele zou moeten staan.