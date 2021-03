Britney Spears wil ook in gesprek met Oprah na explosief interview met Harry en Meghan

Kanye West biedt miljoenen om naam van dorp te veranderen

12 maart Kanye West heeft een nieuw project waarop hij zich wil storten. De zanger is bereid diep in de buidel te tasten om de naam van het Amerikaanse dorp Rye, gelegen in de staat New York, te laten veranderen in Ye. Het plaatsje zou dan dus de letter R moeten verwijderen. West zou er zo'n 84 miljoen euro voor over hebben. Dit meldt The Rye Record.