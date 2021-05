Britney Spears wil niet onder bewindvoering uit: “Het enige dat ze niet mag doen, is gekke dingen uithalen”

Waar de zangeres wél een probleem mee heeft, is papa Jamie. Hij is al sinds 2008 bewindvoerder, maar de relatie met zijn dochter is behoorlijk gehavend. Zo zouden ze niet meer met elkaar praten en is Britney ontevreden over hoe hij haar zaken behartigt en over de mensen die hij aanneemt. De zangeres zou het gevoel hebben dat die enkel hun eigen belang ten harte nemen, niet dat van haar. Daarom wil ze dat Jamie niet langer als bewindvoerder optreedt, iets wat ze op de hoorzitting volgende maand duidelijk wil maken aan de rechter.

Dementie

Ondertussen is er een nieuwe documentaire over de situatie van de zangeres gemaakt, na het ophefmakende ‘Framing Britney Spears’. In ‘The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship’ denkt journalist Mobeen Azhar de reden te hebben gevonden waarom Britney onder die bewindvoering werd geplaatst. Hij denkt dat de zangeres dement is. “Toen ik de beweringen voor het eerst hoorde, leek het me gewoon een samenzweringstheorie", vertelt hij aan The Mirror. “Het klonk vergezocht. Maar een paar fansites beweerden dat ze documenten over de bewindvoering hadden. Ik weet niet of ze legitiem zijn, maar het lijkt er wel op dat ze een link hebben met de bewindvoering.” Azhar zegt dat je dergelijke documenten moet aanduiden waarom je die bewindvoering wil. En op het document dat over Britney gaat, zou het vakje over dementie zijn aangevinkt. “Het zou dus kunnen dat Britney dement is. Ik ben geen dokter, maar als het zo is, dan weet de wereld dat niet", zegt Azhar. “De andere optie is heel wat luguberder: dat Britney helemaal niet dement is, maar dat haar team die bewindvoering erdoor wilde krijgen. Als dat zo is, dan is dat echt beangstigend."