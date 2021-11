Britney Spears wil haar ouders achter tralies zien: "En ik wil ook een derde kind”

CelebritiesNu Britney Spears (39) eindelijk bevrijd is van haar curatorschap, durft ze openlijk te spreken over de invloed die haar vader op had. Op sociale media vertelt ze hoe ze de bewindvoering heeft ervaren, spreekt ze haar kinderwens uit en bedankt ze de ‘Free Britney’-beweging. “Jullie hebben mijn leven gered.”

Britney postte een filmpje op Instagram waarin ze vertelt dat ze dankbaar is dat het curatorschap afgelopen is. “Ik ben dankbaar voor het feit dat ik onafhankelijk ben en me weer vrouw kan voelen. Ik heb terug de sleutels van mijn auto en ik heb een bankkaart, dus ik kan kaarsen kopen. Het lijken misschien kleine dingen, maar voor mij maakt dat het verschil.” De zangeres voelt zich ook geen slachtoffer. “Ik ben een hele sterke vrouw en ik kan alleen maar denken aan hoe het corrupte systeem zoveel andere mensen kapot heeft gemaakt. Hopelijk heeft mijn verhaal invloed op hun verhalen om uiteindelijk veranderingen aan te brengen in dat systeem.”

De zangeres sprak ook nog een woordje over de Free Britney-beweging, die ze zeer dankbaar is. “You guys rock! Mijn stem werd niet gehoord, ik kon en mocht niks zeggen, maar jullie hadden door dat er wat aan de hand was. Jullie hebben mijn leven gered, God bless you all.”

In het onderschrift van de video laat de zangeres ook weten dat ze eraan denk om een interview te geven bij Oprah Winfrey. Daarnaast heeft ze ook geen positief woord over haar ouders. “Het is nog steeds onbegrijpelijk wat mijn familie en de toezichthouders mij hebben aangedaan. Het was vernederend en demotiverend. Ik heb het dan nog niet eens over de slechte dingen die ze hebben gedaan waarvoor ze in de gevangenis zouden moeten zitten. Ja, dat geldt ook voor mijn moeder die zo braaf naar de kerk gaat. Ik ben eraan gewend om de vrede te bewaren en mijn mond te houden, maar nu niet meer. Ik ben niet vergeten wat er is gebeurd en ik hoop dat ze precies weten wat ik bedoel.”

Kinderwens

Britney Spears durft weer over haar toekomst te dromen nu ze bevrijd is. Ze deelt met haar volgers op sociale media dat ze erover nadenkt om voor nog een kindje te gaan met verloofde Sam Asghari (27). Haar grootste wens zou een meisje zijn. “Ik denk aan baby’s. Ik vraag me af of dit een meisje zou worden. Ze staat op haar tenen om iets te bereiken, dat is zeker”, aldus Britneys tekst bij een foto waarop de voetjes van een kind te zien zijn. Spears heeft uit haar huwelijk met Kevin Federline al twee zonen: Sean (16) en Jayden (15).

Het is een langgekoesterde wens van de zangeres om opnieuw zwanger te worden, maar dat was jarenlang onmogelijk vanwege het curatorschap. Vader Jamie zorgde ervoor dat ze een spiraaltje in haar lichaam kreeg en stond haar niet toe een arts te bezoeken om het anticonceptiemiddel te verwijderen. Dat liet Britney eerder dit jaar weten toen ze inbelde naar een van de rechtbankzittingen over het barbaarse regime van haar vader. “Ik wil trouwen en kinderen krijgen met mijn vriend Sam, maar daarin word ik belemmerd. De mensen die mijn leven bepalen willen dat ik geen kinderen meer krijg. Maar het gaat hier om mijn lichaam en daar wil ik zelf over kunnen beslissen.”

