Britney Spears wil een huwelijkscontract en dat is maar goed ook: deze sterren werden gepluimd door hun ex

Britney Spears (39) en Sam Asghari (27) vormen ruim vijf jaar een koppel, en de twee zijn nu klaar om de volgende stap te zetten. “Het was het wachten meer dan waard”, glunderde de Amerikaanse zangeres begin deze week. Hoewel haar vrienden oprecht blij zijn met de verloving, vonden ze het wel meteen nodig om haar erop attent te maken dat een waterdicht huwelijkscontract zeker geen overbodige luxe is. Haar vermogen zou namelijk rond de 50 miljoen euro schommelen, wat van Asghari wel eens een héél rijk man zou kunnen maken wanneer het ergens zou mislopen. Toch wijst alles erop dat ook Asghari het beste voor heeft met zijn verloofde, want hij grapte op zijn Instagrampagina al dat ook hij niet zonder prenup wilde trouwen: “Bedankt voor iedereen die bezorgd is over onze prenup. Natuurlijk gaan we een waterdicht contract laten opstellen om mijn Jeep en mijn schoenencollectie te beschermen, voor het geval dat ze mij op een dag zal dumpen.”