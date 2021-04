Britney Spears wenst zus Jamie gelukkige verjaardag met foto van Justin Timberlake

Van 1998 tot 2002 vormden Britney en zanger Justin Timberlake een koppel. Die herinnering wilde ze ook delen met Jamie toen ze haar een gelukkige verjaardag wenste. Op de foto zie je Britney met een grote glimlach op haar gezicht terwijl Justin aan het praten is met Jamie Lynn.

Bij de Instagrampost schreef Britney: “Gelukkige late verjaardag voor deze mooie ziel!!! Ik hou zoveel van je en verdomme, ik wilde dat ik zo slim was als jij op 30ste!!!! Het is raar om te zeggen dat ik eigenlijk je moeder was toen je jonger was en ja, ik ben nog steeds ouder, maar je ziel is en is altijd fantastisch geweest!!!! Ik ben echt en oprecht geïnspireerd door je pad en het leven dat je hebt gecreëerd voor je prachtige kinderen en ik ben zo f ** king trots om iemand die zo mooi van is vanbinnen als jij mijn zus te noemen!!!! “

Ze vervolgde: “En je bent niet alleen een mooie ziel, je bent zo ONGELOOFLIJK STERK… Ik werd enorm teruggebracht naar onze herinneringen en ben dat nog steeds tot op de dag van vandaag!!! We hebben thuis vaak geworsteld (wat waren we zulke stijlvolle zuidelijke ‘chicks’) en je legde me letterlijk na twee seconden op de grond nadat ik al mijn macht had gegeven. Ik zal het nooit vergeten!!! Misschien moeten we een herkansing hebben. Ik bedoel, de dingen zijn veranderd sinds 6 jaar geleden. PS ik wilde dat ik zo sterk was als jij en een gelukkige verjaardag!!!!”

Vreemde posts

Wat de bedoeling is van de foto, heeft iedereen het raden naar. Ook postte Britney opnieuw op haar Instagram een foto met de verwijzing naar ‘RED’. Al enkele weken zorgen de cryptische verwijzingen voor een hoop verwarring onder haar fans die niet begrijpen waarom ze die kleur centraal stelt. Even leek het erop dat de rode kleur veranderd werd naar ‘PINK’, maar dat lijkt nu opnieuw anders. De vreemde posts zorgen er nog steeds voor dat fans denken dat iemand anders de sociale media van Britney beheert.

Vorige week reageerde Britney voor het eerste op de documentaire ‘Framing Britney Spears’. Maar haar voormalige make-upartiest Billy Brasfield, die in 2012 en 2013 voor de zangeres werkte, is niet overtuigd dat de woorden écht van haar zijn. “Ik wist meteen dat zij dat niet was”, vertelde hij aan Page Six. “Ik heb haar daar een sms’je over gestuurd, en ze heeft me vorige avond geantwoord. Wat zo verontrustend was aan dat bericht op sociale media, is dat haar fans en de ‘Free Britney’-beweging daarin gehekeld worden.” En hij vervolgde: “Ze houdt er niet van om een slachtoffer te zijn, dat heeft ze nooit gewild. Ze ziet zichzelf ook niet als slachtoffer. Ze beschouwt zichzelf als een overlever, die de hele situatie met geduld en strategie heeft aangepakt.”

Het kamp van Britney ontkende ten stelligste dat er een greintje waarheid in zit. De zangeres liet door een woordvoerder weten: “Ik praat niet met Billy, ik weet niet met wie hij dan wel praat. Ik ben het zeker niet. Ik heb al in geen jaren met hem gepraat. Ik schrijf mijn eigen berichten. Ik heb geen idee waarom hij dat zegt.” Wanneer hij geconfronteerd wordt met die boodschap, blijft Brasfield echter achter zijn uitspraken staan. “Ik ga niet zeggen dat die woordvoerder liegt, maar hij wéét het gewoon niet. Ik sta wel degelijk in contact met Britney Spears.”

