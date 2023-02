Britney Spears wekt bezorgdheid op met bizarre video, waarin ze met vreemd, Australisch accent praat: “Bel de politie niét”

Fans van de zangeres maken zich zorgen vanwege de rare content die Britney op Instagram post. Het gaat vooral over bizarre dansfilmpjes en beelden waarop ze erg onsamenhangend aan het praten is. Recent nog postte ze een filmpje waarin ze een gek dansje doet, terwijl ze enkele jurken toont aan haar volgers. In het midden van het dansje stopt ze plots, om in de camera te kijken en te zeggen: “Bel niét naar de politie als ik later beslist om mijn Instagram-account te verwijderen!” Een waarschuwing die er komt omdat fans eerder al agenten naar haar deur stuurden, om te controleren of ze wel oké was. Er doen namelijk veel geruchten de ronde, zowel over haar mentale gezondheid als de manier waarop ze behandeld wordt door haar echtgenoot, Sam Asghari (41). Men vindt het vreemd dat hij haast nooit in haar filmpjes te zien is. Sommige fans vrezen zelfs dat Britney de filmpjes opneemt onder druk van derden. Iets waar de popster heel kwaad op reageerde. Naar eigen zeggen overweegt ze het om Instagram te verwijderen, omdat er “veel mensen zijn die mij niet het beste toewensen”.