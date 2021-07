Britney Spears waarschuwt haar familie in nieuw bericht op Instagram: “Ik ben nog lang niet uitgepraat”

Niet de eerste keer

Eerder liet Britney, die probeert om onder de bewindvoering van haar vader uit te komen, ook al weten dat ze niet te spreken is over het feit dat sommige kennissen en familieleden haar nu willen steunen, maar vroeger nooit iets van zich lieten horen. “Hoe durf je nu publiekelijk aan te geven dat je om mij geeft? Was jij er dan toen ik er bijna aan ten onder ging?”, schreef ze eveneens op Instagram.

En het lijkt erop dat de ‘Toxic-zangeres nog lang niet uitgepraat is. Op woensdag deelde Britney namelijk een nieuwe foto op Instagram en in het bijhorende onderschrift haalt de popzangeres opnieuw uit naar haar omgeving. “Een tijdje geleden schreef ik al dat het leven doorgaat. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan”, aldus Spears op Instagram. “Op dat moment was dat het makkelijkste dat ik kon zeggen, maar ik denk dat jullie allemaal wel weten dat ik nooit in staat zal zijn om dit achter me te laten als ik niet alles, maar dan ook echt álles, heb gezegd wat ik wil zeggen. En geloof me, ik ben nog lang niet uitgepraat. Ik heb heel lang moeten zwijgen over bepaalde zaken, maar daar komt nu eindelijk een einde aan.”