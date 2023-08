“Britney Spears vreest dat ex Sam Asghari samenwerkte met haar vader om haar onder bewindvoering te houden”

Na dertien maanden huwelijk vroeg Sam eerder deze maand de scheiding aan van Britney. De popster twijfelde echter al langer aan de relatie, beweert een bron dicht bij de Spears-familie nu. “Britney was maanden geleden al klaar met Sam en was erg ongelukkig. Er waren plannen om Sam een eigen huis te geven en hem geld te geven om van te leven zodat het op vriendschappelijke wijze kon worden afgesloten”, vertelt een insider aan ‘Daily Mail’.

Britney en Sam begonnen te daten in 2016 terwijl ze al onder de bewindvoering van Jamie. En vanaf het begin van hun relatie zou Sam in het geheim hebben samengewerkt met Britneys vader om dat ook zo te houden. Dat is toch wat de zangeres gelooft volgens de Insider, schrijft ‘Daily Mail’.

In ruil voor geld en succes?

Hoewel Britney’s kring destijds beperkt werd tot mensen die betrokken waren bij carrière, werd Sam toch verwelkomd in de familie. In ruil voor persoonlijke details over Britneys leven, kreeg Sam naast toegang tot de zangeres ook sommen geld, aldus de bron. Daardoor zou Britney nu het gevoel hebben dat Sam haar al die tijd heeft misleid.

Volledig scherm Britney Spears en Sam Asghari in 2018. © Getty Images for GLAAD

Sinds zijn relatie met Britney, geniet Sam ook van een hoop meer succes in zijn carrière als acteur. Voordien had hij nog maar één rolletje kunnen strikken: een verschijning in een muziekvideo van de Amerikaanse groep Fifth Harmony. Nadat uitkwam dat hij met Britney aan het daten was, kwam zijn carrière echter tot bloei. Hij stond zelfs al naast Nicole Kidman in de serie ‘Special Ops: Lioness’ op Paramount+.

‘Daily Mail’ kreeg geen antwoord toen de krant vertegenwoordigers van Britney, Sam en Jamie Spears contacteerde voor een reactie.

Sinds eind 2021 staat Britney niet meer onder het bewind van haar vader. Na dertien jaar deelde ze toen voor het eerst details over die tijd in de rechtbank van LA. Ze beschuldigde haar vader van misbruik en onthulde dat ze door haar vaders bewind niet kon trouwen met Sam. Ze werd zelfs gedwongen om een spiraaltje te laten steken zodat ze niet zwanger zou worden, verklaarde ze.

KIJK. Britney Spears vervangt trouwring door enorme nepring