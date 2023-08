Britney Spears voelde zich “in de steek gelaten” door Sam Asghari (én verwerkt de scheiding volop in haar memoires)

CelebritiesNadat een week geleden bekendraakte dat Britney Spears (41) en haar man Sam Asghari (29) - na veertien maanden huwelijk - gaan scheiden , steken er steeds meer nieuwe onthullingen over hun breuk de kop op. Zo zou het Iraans-Amerikaans model de zangeres lange tijd aan haar lot hebben overgelaten én zou zij koste wat kost de breuk aan het verwerken zijn in haar langverwachte memoires.

Bronnen onthulden aan ‘Page Six’ dat de ‘Toxic’-zangeres niet het sprookjeshuwelijk kreeg, waar ze zo naar verlangde. “Britney wilde een sprookje en kon het maar niet begrijpen... Ze voelde dat de liefde van Sam niet onvoorwaardelijk was", aldus een insider. “Ze voelde zich in de steek gelaten. Zo zou iedereen zich voelen als je partner niet voor je zorgt op de manier zoals het hoort.”

De Amerikaanse entertainmentwebsite berichtte verder ook dat de zangeres diegene was die alles betaalde, waaronder luxueuze reisjes met een privéjet. Maar... “Hij was niét heel aanwezig. Zo hoef je je alleen maar af te vragen: ‘waar was hij toen Britney al haar video’s voor Instagram aan het filmen was?’” De bron ging verder: “Hij zou gewoon maandenlang wegblijven en ze alleen achterlaten. Er waren zelfs tijden dat hij gewoon opstond en vertrok.”

Memoires

Op Instagram liet de zangeres voor het eerst van zich horen na de bekendmaking van de breuk. “Ik ga niet uitleggen waarom we uit elkaar gaan, want eerlijk gezegd gaat het niemand iets aan”, schreef ze in het bericht. Maar nu blijkt dat Britney alsnog van gedachten is veranderd en haar verhaal uit de doeken wil doen. Dit in haar langverwachte memoires ‘The Woman in Me’ dat op 24 oktober verschijnt.

In het boek gaat Britney diep en uitgebreid in op haar leven én met name de bewindvoering van haar vader waar ze jarenlang onder gebukt ging. Volgens ‘The Mirror’ doet ze er nu alles aan om de scheiding met Sam mee in het boek te verwerken. “Het zou zinloos zijn om zo'n belangrijk moment uit het boek weg te laten", stelt een bron. “Haar fans willen weten wat er achter de breuk zat.” Er wordt vervolgd: “Britney wil er graag voor zorgen dat ze de controle over het verhaal overneemt en er is geen betere manier dan in haar boek in haar eigen woorden te zeggen wat er is gebeurd.”

KIJK. Britney Spears: “Veel therapie gevolgd voor mijn boek”

