Britney Spears viert vakantie op Hawaï na hoorzitting

Hoe Britney Spears jarenlang gedomi­neerd en bedreigd werd: "Je kan mijn situatie het best vergelij­ken met sekshandel"

24 juni Het enige wat ze moest doen was ‘flink en mooi’ zijn en luisteren naar wat er haar gezegd werd. Maar Britney Spears (39) beet tijdens een pakkende getuigenis in de rechtbank woensdag voor het eerst publiekelijk van zich af. De popster leefde de afgelopen jaren onder druk van haar vader, dokters en management en werd in het gareel gehouden met dreigementen over haar kinderen of zwaardere medicatie. Een reconstructie van háár versie van de feiten. “Ik huilde een uur lang aan de telefoon. Mjin vader genoot van elke minuut.”