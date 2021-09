Britney Spears viert haar verloving met een huwelijkscontract en een socialemediapauze

CelebritiesBritney Spears (39) is nog maar juist verloofd, toch heeft de zangeres al stappen ondernomen om een ​​huwelijkscontract op te stellen. Dat vertellen enkele bronnen aan TMZ. Spears zorgde gisteren ook voor grote paniek onder de fans, nadat ze plots vanuit het niets haar Instagram-account deactiveerde. De zangeres heeft haar fans inmiddels laten weten dat ze even een pauze van sociale media neemt om mijn verloving te vieren.

Enkele bronnen die dicht bij Britney staan vertellen dat het vooral haar omgeving is die haar mobiliseert om een huwelijkscontract op te stellen. Er doen ook geruchten de ronde dat haar vader zou betrokken zijn bij het contract, maar die worden ontkend door de bronnen. “Die rapporten zijn vals. Jamie is niet betrokken bij de huwelijksvoorwaarden.” Mathew Rosengart, de advocaat van de popdiva, zou dan wel weer het een en ander te zeggen hebben. Britney haar vermogen schommelt naar verluidt rond de 50 miljoen euro.

Sam, de verloofde van Britney, had eerder al grapjes gemaakt over een mogelijk contract. Hij had gezegd dat hij diegene was die zo'n document wou opstellen om zijn jeep en zijn schoenen te beschermen. Britney had in haar vorig huwelijk met Kevin Federline ook een huwelijkscontract opgesteld.

Socialemediapauze

Britney geniet duidelijk van haar verloving, die ze viert met ... een socialemediapauze. Fans waren gisteren bezorgd toen Spears haar Instagramaccount plots verdwenen was. Gelukkig stelde de zangeres hen meteen gerust via Twitter. “Niks aan de hand mensen, ik neem even een pauze van sociale media om mijn verloving te vieren. Ik ben snel weer terug,” aldus Spears.

Mathew Rosengart bevestigt het nieuws en meldt dat deze keuze door de zangeres zelf gemaakt is. Volgens andere ingewijden moet er dan ook niet te zwaar aan getild worden. “Er zijn wel meer celebrities die even een poosje stoppen met sociale media. Stilte kan juist een hele sterke boodschap zijn, zeker gezien wat er de afgelopen maanden rondom haar gebeurd is. Ze zit momenteel in een hele gelukkige fase en wil daarvan genieten.”

Britneys laatste post, voordat het Instagram-account gedeactiveerd werd, was een duidelijke boodschap over het curatorschap. “Wat we nodig hebben is dat kinderen opgroeien door te vertrouwen op hun eigen autoriteit, in plaats van blind de macht te geven aan externe autoriteiten. Ik ben opgegroeid in een wereld waarin alles gecontroleerd werd door iemand. Ik hoop dat deze boodschap beland bij mensen die zijn gemanipuleerd door het systeem. Ik heb langer dan 13 jaar moeten wachten op mijn vrijheid. Nogmaals Team #FreeBritney, jullie zijn fantastisch. Ik hou van jullie, God bless!”.

Spears verloofde zich deze week met haar vriend Sam Asghari, met wie ze 5 jaar samen is. De zangeres schreef dat de verloving ‘het wachten waard was’.

