Britney Spears vervangt trouwring door grote nepring in nieuwe dansvideo na liefdesbreuk

CELEBRITIES Courteney Cox onthult dat ze geheime rommelige kamer heeft, net als haar ‘Friends’-personage Monica

Actrice Courteney Cox (59) deelt nog steeds een paar maniertjes met haar personage Monica uit ‘Friends’, zo blijkt in bovenstaande komische video. Terwijl Cox haar volgers op Instagram trots haar woonkamer toont, ontdekt de cameraman plots een andere ruimte: een geheime rommelige. Dat doet denken aan de aflevering ‘The One with the Secret Closet’ van ‘Friends’, waarin Chandler ontdekt dat netheidsfreak Monica ook stiekem een met rommel overstelpte kamer heeft.