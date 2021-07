“Britney Spears vertrouwt haar dokters niet”

CelebritiesHet is zo’n twee weken geleden sinds Britney Spears (39) in een explosieve getuigenis uitlegde hoe haar bewindvoering eraan toe gaat. Sindsdien is het wachten op het moment waarop haar advocaten de papieren indienen om de bewindvoering stop te zetten, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. En dat zou helemaal aan Britney zelf te wijten zijn.

Dat Britney wil dat er dingen veranderen aan haar bewindvoering, is ondertussen wel duidelijk. Haar advocaat Sam Ingham (die trouwens net z'n ontslag aanbood aan de rechter) kan daarvoor papieren indienen bij de rechtbank. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd, omdat Britney zelf nog twijfelt. De popster wil namelijk niet dat haar mentale gezondheid (nog eens) geëvalueerd wordt - iets wat in principe wel nodig is. “Ze heeft niet echt veel vertrouwen in de dokters met wie ze tot nu toe heeft samengewerkt", vertelt een bron aan PEOPLE. “Ze heeft het gevoel dat ze haar in de steek hebben gelaten.”

In haar getuigenis zei Britney al: “Eerlijk, ik denk niet dat ik het aan iemand verplicht ben om geëvalueerd te worden. Ik heb meer dan genoeg gedaan. Ik vind dat ik niet eens in dezelfde kamer zou moeten zijn met iemand die me beledigt door mijn capaciteiten of intelligentie in vraag te stellen. Ik heb meer dan genoeg gedaan."

Op 14 juli komen alle partijen weer samen in de rechtbank. “Britney volgt alles van dichtbij op", zegt een bron in de familie alvast. “Haar vriend, Sam Asghari, blijft haar rots in de branding. Ze hoopt echt dat er grote veranderingen komen."

