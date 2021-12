Britney Spears’ verloofde Sam Asghari heeft auditie gedaan voor de ‘SATC’-reboot ‘And Just Like That…’

CelebritiesSam Asghari (27), de verloofde van Britney Spears (40), heeft auditie gedaan voor de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That…’. De vriend van de zangeres had zijn zinnen gezet op de rol van Travis, de fysiotherapeut van Carrie, maar uiteindelijk kozen de makers voor iemand anders.

Op donderdag liet Sam Asghari via zijn Instagram Stories weten dat de ‘SATC’-reboot er bijna anders uitgezien had. De verloofde van Spears heeft namelijk auditie gedaan voor de rol van Travis. Het personage komt maar heel eventjes voor in ‘And Just Like That…’, want de fysiotherapeut is alleen maar te zien in de vijfde aflevering van de reeks.

Kleine rol

Het gaat dus om een erg kleine rol, maar uiteindelijk kozen de makers dus voor een andere acteur. Uiteindelijk was het de Australische acteur Ryan Cooper (35) die in de huid mocht kruipen van het personage. “Man, wat keek ik uit naar deze rol. Een schouderklopje voor de man die de job wel gekregen heeft. Het was echt een fantastische rol”, aldus Sam Asghari op Instagram.

De verloofde van Britney Spears heeft duidelijk zijn zinnen gezet op een carrière in de filmindustrie, maar voorlopig zonder al te veel succes. Tot nu toe speelde hij alleen maar enkele gastrollen in series zoals ‘NCIS’. Al ziet de toekomst voor Asghari er wel al iets beter uit. In oktober raakte het nieuws bekend dat hij een rol te pakken heeft in ‘Hot Seat’, een nieuwe actiethriller waar ook Mel Gibson in meespeelt.

