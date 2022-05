Britney Spears verliest haar ongeboren kindje

“Het is met veel verdriet dat we moeten aankondigen dat we onze ‘miracle baby’ vroeg in de zwangerschap hebben verloren. Dit is een vreselijke ervaring voor elke ouder. Misschien hadden we langer moeten wachten om onze zwangerschap aan te kondigen, maar we waren gewoon ontzettend enthousiast door het goede nieuws.” Verder schreef de zangeres ook nog het volgende op haar sociale media. “Onze liefde voor elkaar is onze kracht. We zullen blijven proberen om onze mooie familie uit te breiden. We zijn dankbaar voor al jullie steun.” Om af te sluiten vraagt Britney Spears ook nog om privacy in deze moeilijke periode.