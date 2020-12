Britney Spears verliest belangrijke rechtszaak tegen vader en zet weer schaar in kapsel

Spears zou nog tot februari volgend jaar onder toezicht van haar vader staan, maar die periode is nu dus opnieuw opgeschoven naar september 2021. De zangeres had in augustus nochtans aan de rechter verzocht om haar vader te schrappen als haar curator, maar daar werd dus geen gehoor aan gegeven. Sindsdien is de relatie tussen Britney en Jamie verslechterd. Volgens vader Spears hebben de twee elkaar niet meer gesproken sinds de zangeres naar de rechter is gestapt. Britney zou graag willen dat een onafhankelijk bedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor haar financiën.

“Laat ons bidden”

De zangeres lijkt de beslissing niet aan haar hart te laten komen. Op Instagram deelt ze namelijk vrolijk dat ze haar haar geknipt heeft. “Je weet wat ze zeggen: weg met het oude en tijd voor het nieuwe! Laat ons nu bidden!” Bij haar bericht staat ook een foto van haar nieuwe en kortere kapsel, maar daar reageert niet iedereen even positief op. Zo vinden veel fans de foto erg bizar en maken ze zich zorgen om haar mentale welzijn.

“Zo zie ik er ook uit na een mentale instorting”, reageert iemand. Of ook: “Dit begint heel eng te worden”, “Ben ik de enige die denkt dat dit er niet goed uitziet? Er zijn tal van opmerkingen over haar looks, maar ik stel me hier vragen bij”, “Er zit geen leven in haar ogen” en “Ik weet dat het normaal is om je haar te knippen, maar eerlijk gezegd zorgt de sfeer van je account ervoor dat ik me zorgen maak om jou.”

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat is er aan de hand?

De afgelopen maanden gingen de wildste verhalen rond over Britney. Zo zou ze tegen haar wil ‘opgesloten’ worden in haar eigen huis en haar vader Jamie zou daar het kwade brein achter zijn. Spears reageerde eerder zelf op alle geruchten via een filmpje op Instagram, waarin ze duidelijk maakte dat haar familie een heel zware periode doormaakte en dat ze het daar erg moeilijk mee had.

Britney staat al sinds haar mentale inzinking in 2008 onder toezicht van haar vader. Hoewel de zangeres door de jaren heen al geregeld heeft geprobeerd dit te veranderen, is hun relatie de laatste tijd nog verder bekoeld. “Ik hou van mijn dochter en ik mis haar heel erg”, verklaarde Jamie aan CNN. “Als een gezinslid speciale zorg en bescherming nodig heeft, moeten gezinnen daar iets aan doen, zoals ik de afgelopen twaalf jaar heb gedaan. Ik probeer mijn dochter te beschermen tegen anderen die handelen uit eigenbelang. Ik probeer om Britney onvoorwaardelijk te beschermen en te blijven liefhebben. Ik heb en zal mijn onbeweeglijke liefde en felle bescherming blijven bieden tegen degenen die haar of mijn gezin schade willen berokkenen.”

De advocaat van vader Jamie gaf vervolgens nog meer duiding: “De relatie van Jamie met Britney verschilt niet zo veel van de gemiddelde vader-dochterrelatie, in zoverre er altijd wederzijdse liefde en respect voor elkaar is geweest”, klonk het. “Jamie en Britney spraken vaak en regelmatig, tót de door Britney aangestelde advocaat Sam Ingham een paar maanden geleden abrupt de instructie gaf aan Jamie om geen contact meer op te nemen met zijn dochter. Feit is zelfs dat ze een dag eerder nog een prettig en gezamenlijk gesprek hadden.”

LEES OOK: