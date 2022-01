Britney Spears trekt stevig van leer tegen zus Jamie Lynn: “Ze heeft in haar leven nog nooit moeten werken”

Celebrities“Er is nog liefde tussen ons”, vertelde Jamie Lynn Spears (30) op woensdag in haar interview met Good Morning America. Haar grote zus Britney (40) lijkt het toch niet helemaal eens te zijn met die uitspraak. In een lange reeks berichten op Twitter reageert Britney nu op het interview van haar jongere zus Jamie Lynn. Conclusie? De popzangeres is duidelijk allesbehalve blij.

Britney Spears maakte op Twitter bekend dat ze naar het Good Morning America-interview van haar zus Jamie Lynn gekeken heeft. Naar eigen zeggen heeft haar jongere zus twee dingen gezegd die haar gestoord hebben. “Vijftien jaar geleden was ze vrijwel nooit in mijn buurt”, klinkt het in één van de tweets, die ook wel wat warrig overkomen. “Dus waarom heeft ze het over die periode tenzij ze natuurlijk ten koste van mij een boek wil verkopen?”

Gedegouteerd

Een ander onderwerp dat Britney aanhaalde was het optreden van Jamie Lynn op de Radio Disney Music Awards in 2017. Jamie Lynn heeft destijds een nummer van haar oudere zus gezongen, maar ze had hier op voorhand geen toestemming om gevraagd. “Ik weet dat het voor sommige mensen gek zal klinken, maar ik heb veel van mijn songs zelf geschreven en mijn zus was een baby. Ze heeft in haar hele leven nog nooit voor iets moeten werken. Ze heeft altijd alles in haar schoot geworpen gekregen.”

De popzangeres zou haar zus ook gevraagd hebben waarom ze de show - tegen beter weten in - toch gedaan heeft. “Het enige wat ze gezegd heeft, was: ‘Het was niet mijn idee…’. Ik hoop dat je boek het goed doet, Jamie Lynn!” Maar Britney Spears was duidelijk nog niet uitgepraat. “Zij konden alles doen wat ze maar wilden terwijl ik machteloos zat toe te kijken… Dus ja, ze hebben mijn dromen verpest. 100% zeker. Ze lieten uitschijnen dat ik gek was. Ze vinden het leuk om mij neer te halen en mij te kwetsen. Ik ben echt gedegouteerd door mijn familie.”

Om af te sluiten, maakte Britney nog duidelijk dat we haar in de komende dagen niet meer op Instagram moeten verwachten. “De media heeft zich al vaker slecht gedragen tegenover mij. Ik heb genoeg gegeven, meer dan genoeg. En wat heb ik zelf in ruil gekregen? Niets.”

