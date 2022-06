“Britney Spears stapt vandaag in het huwelijksbootje”

TMZ weet te vertellen dat Spears’ broer Bryan de festiviteiten wellicht wel zal bijwonen, maar haar moeder, vader en zus Jamie Lynn kregen naar verluidt geen uitnodiging. Een grote verrassing is dat uiteraard niet, want de popster haalde op sociale media al meermaals uit naar haar familie. Ze kan hen niet vergeven dat ze al die jaren onder de tirannieke voogdij van haar vader heeft moeten leven.

Op sociale media heeft Britney voorlopig nog niets gelost over haar huwelijk, al heeft ze wel enkele filmpjes gedeeld in haar Instagram Stories waarop te zien is hoe ze met haar verloofde champagne drinkt in een Rolls-Royce. Volgens verschillende media is de kans groot dat de popster tijdens haar trouwpartij een jurk van Donatella Versace zal dragen. In maart deelde Spears namelijk een kiekje met de beroemde ontwerpster.