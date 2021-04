Britney Spears spreekt na een jarenlange stilte weer zelf in de rechtszaal

Weer nood aan échte sportsensa­tie in de woonkamer? Dit zijn onze favoriete sportdocu­men­tai­res

23 april Sportwedstrijden kijken is niet meer wat het geweest is: het blijft gek om geen publiek in de grote stadions te zien. Maar niet getreurd: om de sensatie van sport terug naar uw woonkamer te brengen, verzamelde onze redactie de beste sportdocumentaires van het moment. Ons aanbod? Een turbulent portret van Tiger Woods op Streamz, een blik achter de schermen bij Tottenham Hotspur op Prime Video en de koningsdiscipline van de racesport op Netflix. Zetel? Dekentje? Let’s go!