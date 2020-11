Britney Spears reageert voor het eerst op geruchten over mentale gezondheid: “Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest”

Celebrities Steeds meer familiele­den spreken zich uit over ‘gevangen­schap’ Britney Spears, 14-jarige zoon slaat noodkreet: “Mijn grootvader is een klootzak!”

1 oktober Komt er ooit een einde aan de lijdensweg van Britney Spears (38)? Het is dé vraag die nu al maanden wordt gesteld. Een groep fanatieke fans van de zangeres voert al langer actie onder de noemer #FreeBritney, omdat haar vader, Jamie Spears (68), zijn dochter onder de duim zou houden. Er zou echter weleens meer waarheid in die claims kunnen zitten dan tot nu toe gedacht: via de sociale media verbreken steeds meer familieleden hun stilzwijgen over de situatie, zoals haar broer en haar 14-jarige zoon Jayden. “Mijn grootvader is een grote klootzak, hij kan doodvallen!”