Britney Spears reageert voor het eerst op beruchte docu: “Ik heb twee weken gehuild”

Celebrities Duncan Laurence mocht aantreden in ‘The Today Show’: “Bizar wat voor impact zo’n ochtends­how uit Amerika heeft op de rest van de wereld”

29 maart In 2019 won Duncan Laurence (26) met zijn nummer ‘Arcade’ het Eurovisiesongfestival. Nu, maar liefst twee jaar na datum, verovert zijn hit ook de Verenigde Staten. Het gaat zelfs zo hard dat de Nederlandse artiest afgelopen woensdag te zien was in de ochtendshow ‘The Today Show’. In dit gesprek blikt hij terug op zijn Amerikaanse televisiedebuut, hoe het zover kwam en wat de toekomst hem brengt. “Dat een artiest uit zo’n klein land als Nederland dit mag meemaken, is gewoonweg bizar.”